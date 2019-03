Op pad in Helmond met meesterverteller Kuijpers

VIDEO Geen wereldti­tel voor Daisy Mertens van Vuurvogel Helmond: Peter Tabichi uit Kenia is de beste

24 maart DUBAI/HELMOND - Peter Tabichi uit Kenia is de beste leraar van de wereld. Dat werd zojuist bekendgemaakt op de slotmanifestatie van het Global Education & Skills Forum in Dubai. En dus gaat de titel niet naar Daisy Mertens, juf van groep 7 op basisschool de Vuurvogel in Helmond. Voor de finale bleven na enkele selectierondes tien kandidaten over uit een totaal van meer dan tienduizend genomineerden uit 179 landen.