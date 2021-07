Op stapvakantie, maar dan veilig: ‘Als we mondkapjes op moeten, doen we dat gewoon’

Meerdere aanhoudin­gen in twee mensenhan­del­za­ken: ‘Vrouw verdiende 100.000 euro voor Helmonder’

6 juli HELMOND/EINDHOVEN - Een Helmonder verdiende in een jaar tijd ongeveer een ton aan een vrouw die hij zou hebben gedwongen tot prostitutie. In Eindhoven moest een slachtoffer seksuele handelingen verrichten voor de webcam. In een week tijd denkt justitie in twee mensenhandelzaken een grote slag te hebben geslagen.