Op Suytkade wordt het leger, in Brouwhuis groener: Helmondse Stadstuin zet zaterdag voor het eerst de deur open aan de Meanderlaan

HELMOND - Zaterdag 26 september zetten Jack Kloft en Nicole van de Rijt voor het eerst ‘de poort’ open van het terrein in Brouwhuis waar hun nieuwe Stadstuin komt. Wie wil kan meteen de handen uit de mouwen steken.

Het is nu nog een lap omgeploegde grond bij de Meanderlaan en het Elbeplantsoen. En een poort is er nog niet, dus dat ze die open zetten is figuurlijk bedoeld. Gewas voor gewas zal er het komende jaar de nieuwe Helmondse Stadstuin verrijzen. Kloft, Van de Rijt en de vrijwilligers blijven er doen wat ze nu al zeven jaar op Suytkade doen; op een zo natuurlijk mogelijke manier groenten en kruiden kweken en verkopen, van moestuin naar tafel-maaltijden aanbieden en hun kennis delen. Wat betreft activiteiten willen ze de komende jaren flink uitbreiden nu ze meer ruimte krijgen.

,,Het wordt een voorbeeld- en onderzoekstuin”, zegt Van de Rijt. ,,We willen mensen wakker schudden, zaadjes planten. We moeten anders gaan consumeren en laten zien hoe dat kan. Als je hier rondloopt komt dat beter aan dan met een foldertje.” Ze willen duidelijk maken dat iedereen gezonder kan eten, ook als je niet veel te besteden hebt.

Kookworkshops en gezonde pizza’s

Er zal worden geëxperimenteerd met oude technieken en onderzocht hoe je met weinig water een groentetuin kunt houden. Er komen programma’s voor scholen en kinderen. Die kunnen leren wat een courgette is en hoe je gezonde pizza’s maakt. In de ontmoetingsruimte kunnen kookworkshops, vriendinnenuitjes, bedrijfslunches of vergaderingen worden gehouden. Bij de ingang aan de Meanderlaan komen verder een parkeerterrein, winkeltje met eigen producten, terrasje en bibliotheekje.

Terwijl de tuin op Suytkade de komende maanden leger wordt, wordt het in Brouwhuis groener. Voor de winter gaan daar de knoflook en de prei de grond in. En zo komen er steeds meer gewassen, kruiden, bomen en struiken bij en verhuizen uiteindelijk ook de eenden en kippen.

Stadstuin TV

Zaterdag 26 september is het Burendag. Dat vinden Kloft en Van de Rijt een mooie gelegenheid om kennis te maken met de nieuwe buren in Brouwhuis. Van 10 tot 16 uur vertellen ze er over hun plannen. Wie zin heeft, kan meteen een handje helpen met de eerste klusjes. Nieuwe vrijwilligers kan de Stadstuin sowieso goed gebruiken. Er is wat te drinken en de jongemannen van Stadstuin TV bakken pannenkoeken.

De verhuizing is ook te volgen op dat YouTube-kanaal. Met de nodige humor maken twee jonge vrijwilligers sinds kort namelijk filmpjes over alles wat er in de Stadstuin gebeurt. Ze hopen zo meer en vooral ook jonge mensen te bereiken. ,,Zaadjes planten”, zegt Van de Rijt nog maar eens.