Op warme zomeravonden komen de Helmondse parken pas echt tot leven: ‘deze mogen in de hele stad komen’

Oldtimers De blauwe Alfa Romeo 2000 GTV is Mario's grote liefde; zoon Enzo weet dat de auto ooit van hem zal zijn

HELMOND - Praat met Marlon Lemmens (61) over zijn oldtimers (meervoud, want ja hij heeft er meerdere), en zijn ogen beginnen te stralen. De twinkeling verraadt dat Alfa Romeo zijn passie is. En dan vooral zijn blauwe Alfa Romeo 2000 GTV uit 1971. Dat is zijn grote liefde. Naast zijn vrouw Jeannette natuurlijk.

27 juli