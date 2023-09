Op zoek naar vleermuizen in Helmond

Lisa en Aisha uit Eindhoven sliepen twee nachten buiten na aardbeving in Marrakesh: ‘We zijn aan ons lot overgela­ten’

MARRAKESH/EINDHOVEN - De Eindhovense vriendinnen Lisa Sanders (28) en Aisha Hadi (33) zaten op het balkon van hun hotel in Marrakesh toen vrijdagavond de aarde begon te beven. Ze staan sindsdien in ‘overlevingsstand’ en zijn diep teleurgesteld in de reisverzekering en ambassade.