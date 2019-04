Opa verdachte intimideert getuige dodelijk ongeluk in Mierlo

Ineens stond opa in november vorig jaar bij de getuige aan de deur, samen met nog iemand. Hij kwam praten over het ongeluk waarvoor zijn kleinzoon Coen van L. (25) uit Mierlo zich woensdag bij de rechtbank in Den Bosch moest verantwoorden.

Agressief

Opa was erg dwingend en agressief, de vrouw erg bang. Ze moest van opa haar verklaring over het ongeval aanpassen. Even later schreef de getuige een brief naar de rechtbank om te vertellen dat ze het ongeluk misschien toch niet helemaal goed had waargenomen.

Officier van justitie Vreneli Vreeling vertelde de rechtbank over deze gang van zaken en zei vast te houden aan de oorspronkelijke getuigenis van de vrouw. Die had gezien dat Van L. op 1 december 2017 met hoge snelheid een fietser die van rechts kwam, had aangereden op de Santheuvel-Oost, in de bebouwde kom van Mierlo. De 33-jarige fietser overleed ter plekke.

Remsporen

Van L. ontkende voor de rechters dat hij te hard had gereden. Hooguit zestig kilometer per uur en zeker geen 83 zoals de politie had vastgesteld na onderzoek van remsporen. Hij was helemaal geen hardrijder, zei Van L. ook. Waarop de voorzitter van de rechtbank hem herinnerde aan de twaalf snelheidsovertredingen die hij op zijn naam heeft staan.

De officier ergerde zich aan de houding van Van L. en nam het hem ook kwalijk dat hij nooit contact met de nabestaanden heeft gezocht. ,,Dat is iets wat mij erg steekt.”

Lichtzinnig

Van L. en diens advocaat Wesley Welten stelden daar tegenover dat een politievrouw had aangeboden contactpersoon te zijn maar dat hij nooit meer iets van haar had gehoord. ,,Misschien wilden die mensen dat contact niet.”

De vader van het slachtoffer was niet onder de indruk van die uitleg. In zijn slachtofferverklaring noemde hij Van L. ‘lichtzinnig’ en ‘een notoire hardrijder die lak heeft aan anderen.’ ,,Hij neemt zijn verantwoordelijkheid niet.” Dat laatste vond de officier van justitie ook. Ze eiste een celstraf van acht maanden en drie jaar rijbewijs inleveren. Het beïnvloeden van een getuige wierp ze Van L. niet voor de voeten, omdat ze geen aanwijzingen had dat hij bij de actie van zijn opa betrokken was.

Gemis