Open dag bij opgeknapte Buurtkamer ’t Huukske in de Helmondse Leonardusbuurt

met video Man (28) botst met auto tegen boom in Helmond, bestuurder naar ziekenhuis gebracht

HELMOND - Een automobilist is in de nacht van zondag op maandag tegen een boom gebotst. Volgens de politie was de 28-jarige man uit Eindhoven onder invloed van alcohol. De man liep bij het ongeval een verwonding aan zijn hoofd op en zijn auto is total loss verklaard.

11:29