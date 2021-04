Open en speels, strak en licht: een kijkje in het nieuwe schoolgebouw van het Dr.-Knippenbergcollege in Helmond

Nidal Abdulhadi vangt alle emoties in een kunstwerk

18 april HELMOND - In zijn thuisland Syrië kwam hij erachter; Nidal Abdulhadi heeft een talent. Zijn emotie, of het nou blijdschap door de Nederlandse natuur is of zijn verdriet om het feit dat hij naar Nederland gevlucht is, zet hij om in een kunstwerk. En dat wordt gewaardeerd.