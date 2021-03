Openhartige topkok De Rozario bij Knip College Tour: ‘Na de Michelin-ster vond ik mezelf heel wat’

Onzichtba­re wereld van het autisme ontvouwt zich tussen de bomen van het Warande­park

28 maart HELMOND - Het was al mogelijk om te ervaren hoe het is om dementie te hebben of een psychose te doorstaan. Sinds afgelopen weekeinde kunnen mensen ontdekken hoe de wereld bij iemand met autisme binnenkomt, middels een reis-wandel-app voor de smartphone.