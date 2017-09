In de fraudezaak die in het Helmondse gemeentehuis speelde hebben burgemeester en wethouders een ruime en openhartige inkijk gegeven in de gang van zaken. Voor die gekozen openheid verdienen ze waardering. In hun plicht verantwoording af te leggen aan de burgers durfden ze de eigen kwetsbaarheid bloot te geven. Het was geen makkelijke boodschap. Een van hun topambtenaren, het hoofd Interne Diensten, had jarenlang kunnen sjoemelen met facturen en zich voor zeker 450.000 euro aan gemeenschapsgeld toegeëigend. Er waren wel meldingen van collega’s dat er iets vreemd aan de hand was maar die werden niet goed opgepikt. De controle op betalingen stelde ook niet veel voor.