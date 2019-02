Opfriscursus in Helmond voor scootmobielrijders

Deelname kost 7,50 euro te voldoen op de eerste cursusdag in wijkhuis Westwijzer aan de Cortenbachstraat 70. Is de afstand een probleem om zelfstandig naar de cursus te komen, dan is er de mogelijkheid voor vervoer per taxbus inclusief scootmobiel. Reserveren moet vooraf via tel. 0800-0234795 . Meer informatie is verkrijgbaar bij Jos Vermeulen tel: 06-12119514.