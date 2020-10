Opgespoorde Poolse getuige wordt alsnog bevraagd over dodelijk drugslab Eksel

Drie drugslabdo­den uit Eindhoven en Valkens­waard gevonden door anonieme beller, politie laat stem horen: ‘Er is iets heel ergs gebeurd’

27 mei EINDHOVEN/VALKENSWAARD - Een anonieme beller heeft de politie Eindhoven getipt dat er drie doden in een drugslab in het Belgische Hechtel-Eksel lagen. Volgens de onbekende beller was er ‘iets heel ergs gebeurd’ op 29 januari in het drugslab, waarna de politie daadwerkelijk drie doden vond. De politie laat maandag een geluidsopname van het gesprek horen en maakt bekend dat criminelen de lichamen mogelijk wilden laten verdwijnen.