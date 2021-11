Opgezette vogels, schedels van leeuwen, tijgers en apen; cel geëist tegen Helmonder met ‘kasteel’ met illegaal spul

Gemert eert de verloskun­di­gen die driekwart van het dorp op de wereld zetten

GEMERT - Driekwart van de huidige Gemertenaren is de afgelopen eeuw ter wereld gekomen via de handen van deze drie verloskundigen: Tonny van Asseldonk, Corrie Toelen en zuster Gertruda Stroeven. In de nieuwbouwwijk Doonheide-II worden ze daarom geëerd met straatnaamborden.

19 november