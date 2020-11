Opluchting in Elkerliek ziekenhuis Helmond: corona-sneltests helpen enorm

HELMOND - Blijdschap en opluchting in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. Voor iedereen die zich met coronasymptomen bij de spoedpost meldt, is er voortaan een sneltest. Dat scheelt.

Volgens een woordvoerster van het Elkerliek gaat het om eenzelfde type test als waarmee eerder al griepvirussen konden worden aangetoond. „In deze nieuwe test wordt gelijktijdig op Covid en influenza getest. Een halfuur later is de uitslag bekend.” Eerder duurde het soms tot 48 uur voor er een uitslag was.

De inzet van de sneltests zal voor een welkome verlichting gaan zorgen, stelt de woordvoerster. „De afgelopen weken leidde het grote aantal coronaverdachte patiënten tot knelpunten. Zij moesten namelijk allemaal in isolatie verpleegd worden, op een eenpersoonskamer. Nu kan vrijwel direct worden bepaald of iemand naar een cohort (isolatie-afdeling, red.) gaat, of naar een reguliere afdeling.”

Net als andere ziekenhuizen kan ook het Elkerliek elke vorm van verlichting gebruiken. Want de aantallen opgenomen coronapatiënten zijn de laatste weken redelijk stabiel. De combinatie van deze coronazorg en de reguliere zorg vraagt veel van het personeel.

Hoog ziekteverzuim in MMC

Dat laatste merken ze goed in het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven. Terwijl het aantal opgenomen coronapatiënten langzaam daalt, blijft het ziekteverzuim hoog. „Daarom bereiden we oplossingen voor om de collega’s in de kliniek en de OK te ondersteunen”, aldus een woordvoerster. Wat voor oplossingen het precies moeten zijn, wordt nog onderzocht.

Het MMC verzorgde dinsdagochtend 31 mensen met Covid-19, van wie 9 op de intensive care. Het Elkerliek ziekenhuis had 21 coronapatiënten, van wie 5 op de IC. In het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven ging het om 61 personen (9 op de IC) en in het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop om 9 mensen (3 op de IC).

Wisselend beeld besmettingen

Net als het aantal opgenomen coronapatiënten stabiliseert ook het aantal vastgestelde besmettingen in Zuidoost-Brabant. De laatste weken is er weliswaar doorlopend sprake van minder nieuwe coronagevallen, maar de afname gaat steeds minder hard. En goede cijfers in de ene gemeente worden (deels) tenietgedaan door slechte cijfers in een andere gemeente.

Vooral in een reeks kleine gemeenten lijkt de lijn niet langer te dalen. Neem Eersel. Dat had de afgelopen twee weken 132 nieuwe coronabesmettingen, evenveel als in de twee weken daarvoor. In Someren (105 om 114) en Cranendonck (112 om 120) bleef het aantal nieuwe gevallen vrijwel gelijk. Ten opzichte van vorige week - het RIVM rapporteert wekelijks - is in deze drie gemeenten zelfs sprake van een toename, net als in Asten, Laarbeek, Son en Breugel, Bergeijk en Heeze-Leende.