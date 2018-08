Opnames Tussen Kunst en Kitsch in Helmond

Botulisme in twee vijvers in Helmond

14:19 HELMOND - Waterschap Aa en Maas heeft zowel botulisme als blauwalgen aangetroffen in de Warandevijver en de Hortensiavijver in Helmond. Die kunnen gezondheidsklachten veroorzaken bij mens en dier. De laatste weken is het op meer plekken in de regio raak.