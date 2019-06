Opnieuw defecte trein op spoor bij Helmond: treinverkeer weer hervat

‘Groene Punt’ Helmond: natuur erbij, crossers eruit

7:00 HELMOND - Het gaat er al decennia over, maar vanaf dit jaar moet de natuur in het gebied Varenschut-Zuid in Helmond dan toch echt worden versterkt. Voor motorcrossers is er geen plaats meer, voor de ijsvogel, de tjiftjaf en de vos juist wel.