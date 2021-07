Opnieuw negen jaar geëist voor Helmondse die partner dood sloeg met hamer na jarenlange mishandelingen

WiSH Outdoor schort kaartver­koop op vanwege aange­scherp­te coronamaat­re­ge­len

14 juli LIESHOUT – De organisatie van WiSH Outdoor heeft de kaartverkoop voor het festival The Start of A New Adventure opgeschort. Het festival staat gepland voor vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober in tenten op het Bavaria festivalterrein in Lieshout.