Oppasservice Charly Cares, opgericht door Charlotte van Straten uit Helmond, groeit snel

HELMOND - Charly Cares is een oppasservice die jonge ouders op een digitale ontmoetingsplaats in contact brengt met babysitters. Het jonge bedrijf, waarvan de Helmondse Charlotte van der Straten mede-oprichter en naamgever is, groeit elke maand enorm.

Toen ze op haar zeventiende van Stiphout naar Amsterdam toog, heette Charly van der Straten nog gewoon Charlotte. Nou ja, Char voor vriendinnen. Of Lotje. Biologie ging ze studeren. En toen dat niet echt wilde fysiotherapie. Uiteindelijk studeerde ze af in de Marketing en Communicatie. Inmiddels maakt ze razendsnel furore in de business waarmee ze als 13-jarige begon. Het babysitten.

De 29-jarige Helmondse is mede-grondlegger en naamgever van de eigentijdse oppasservice Charly Cares, één van de vele populaire jonge bedrijven die vandaag de dag start-ups worden genoemd. Kleine, wendbare ondernemingen vaak, die met hun creatieve aanpak de gevestigde orde via de digitale snelweg links en rechts proberen in te halen. En vaak met succes.

Babysitters

Precies twee jaar geleden lanceerde Charly samen met haar partner Xander Koenen (die zijn roots in Veghel heeft) een digitale ontmoetingsplaats waar jonge ouders betrouwbare babysitters kunnen treffen. En omgekeerd. Het bleek een gapend gat in de markt. Inmiddels gebruiken zo'n 8.000 ouders en 5.500 babysitters de app die Charly en Xander lieten ontwikkelen. Charly's Oppas Angels verlenen hun diensten in zes grote steden in de Randstad. Elke maand groeit de omzet met twintig procent. Na de carnaval strijkt Charly Cares in Eindhoven neer. Om vervolgens zo snel mogelijk de oversteek naar Londen te maken. De plannen daarvoor zijn nagenoeg klaar. De financiering is zo'n beetje rond. Vorige week sloot een crowdfunding-actie waarmee dik een half miljoen aan 'groeigeld' werd opgehaald. Genoeg om in Eindhoven te starten. En om in Londen de eerste internationale stap te maken.

Thuis in Stiphout deed Charly rond haar ouderlijk huis de nodige ervaring op als oppas. ,,Vanaf mijn dertiende heb ik veel gebabysit. De kinderen bij wie ik toen oppaste, ken ik nog allemaal. Sommigen zie ik ook nog weleens als ik in Helmond of Eindhoven ben. In de kroeg meestal. Man, man, wat voel ik me dan oud", zegt ze met een quasi-gekwelde zucht.

Inkomen

Om haar schamele studiebeurs aan te vullen tot een enigszins aanvaardbaar inkomen, zette de Helmondse in Amsterdam haar oppasactiviteiten voort. Emplooi voldoende voor een spontane, goedgebekte babysit. Zoveel zelfs dat ze het niet aankon. Toen ze voor een studieopdracht een dienst of product moest bedenken waaraan veel behoefte was, ontwaakte Charly's ondernemerszin. Ze zat met tien meiden in een studentenhuis aan de Beethovenstraat. Als ze die nu eens koppelde aan jonge ouders in de buurt?

Zo ontstond Pas Op, Charly's eerste onderneming. ,,Dat liep hartstikke goed. In een mum van tijd had ik zo'n dertig babysitadressen. Dat werden er al snel vijftig. Meer was niet te behappen. In mijn kamertje van twee bij drie zat ik urenlang op mijn bed babysits te regelen. Joh, die meiden werden gek van me. Ik bleef maar bellen. En het moest bijna allemaal last-minute hè? Dat was niet vol te houden."

Oppasstress

Pas Op stierf een zachte dood. Charly kletste zich als junior consultant binnen bij Robert Walters, een gerenommeerd bureau dat in Amsterdam vanaf de Zuidas personeel werft voor de financiële wereld. Daar, in die zakelijke biotoop van ambitieuze carrièrejagers - waar lange, drukke werkdagen de mores zijn -, merkte Charly pas hoe groot de behoefte aan flexibele kinderopvang vandaag de dag is. Veel overwerk, lange files, sociale verplichtingen en een kinderdagverblijf dat op tijd de deuren sluit; het zijn omstandigheden die bij veel mensen vrijwel dagelijks zorgen voor een gekmakende oppasstress.

,,Het viel me op hoeveel mensen daar klaagden over de opvang van hun kinderen. Zowel over de vaste opvang als de incidentele oppas. In die tijd schroefde de overheid de toeslag voor de kinderopvang terug. En Robert M. werd gearresteerd, die pedofiele medewerker van kinderopvangverblijf Het Hofnarretje. Dat alles zette veel ouders aan het denken. Ik zat eigenlijk te wachten tot er iemand met een nieuw initiatief zou komen. Maar dat gebeurde niet. Met wat vrienden kregen we het daar over in de kroeg. Al dollend kwamen we uit op een soort dating-app als Tinder, maar dan voor oppassers. Een drankje later waren Charly's Angels geboren."

Overtuigd van de mogelijkheden stopten Charly en Xander in 2015 al hun spaargeld en vrije tijd in de ontwikkeling van een digitale oppasservice. Kernwoorden: gemakkelijk, betrouwbaar, kwaliteit. De app die ze bouwden is het stuk gereedschap waarmee het bedrijf draaiende wordt gehouden. Oppas Angels en ouders hebben daar hun profielen op staan. De angels maken op de app hun beschikbaarheid en uurtarief kenbaar en ouders kunnen zien welke babysit tijd heeft. De app wordt ook gebruikt om een afspraak vast te leggen, de oppasduur bij te houden en de betaling te doen.

Kwaliteit

In januari 2016 boekte de kersverse start-up in Amsterdam de eerste omzet. En meteen vanaf dat moment explodeerde de groei. Fantastisch natuurlijk, maar voor Charly en Xander was dat geen doel op zich. En nog steeds niet. Het draait vooral om de kwaliteit van de dienstverlening. Daar begint het mee. Daar ligt dus ook de focus.

,,Onze Oppas Angels worden allemaal persoonlijk gescreend. We weten dus wat voor vlees we in de kuip hebben", zegt Charly. ,,Wie begint, moet twee referenties opgeven. Die komen bij het profiel te staan, zodat mensen kunnen zien wie ze boeken. En na elke oppasdienst vragen we ouders een beoordeling te schrijven. Uiteraard checken we ook de mensen die van onze service gebruik willen maken, zodat onze angels weten in wat voor gezin ze terechtkomen." Via de app van Charly Cares kunnen ouders niet alleen beschikbare babysitters in de buurt vinden, maar ze zien ook wat de meiden (want dat zijn het vrijwel allemaal) in hun mars hebben. Wat hun opleiding is, welke ervaring ze hebben, welke talen ze spreken en hoe ze door andere ouders en hun kroost zijn beoordeeld. ,,Op deze manier kunnen wij instaan voor de kwaliteit van onze oppasservice. En dat is superbelangrijk, want het gaat natuurlijk wél om je kind."

Inmiddels is Charly Cares, waar nu 24 mensen werken, zo'n beetje de Uber van de oppaswereld aan het worden. ,,We groeien inderdaad als een dolle. We hebben ook die ambitie. Charly Cares moet een landelijke dekking krijgen. En na Londen willen we ook internationaal verder onze vleugels uitslaan. Naar andere grote steden in Europa."

Flexibele schil

,,Tegenwoordig is er grote behoefte aan een flexibele schil rond de vaste opvang. De tijd is voorbij dat een oppas 's avonds, als de kinderen al in bed liggen, voor de tv komt liggen en jouw voorraadkast plundert. Onze Oppas Angels worden steeds vaker ingeschakeld voor de naschoolse opvang. Die vraag groeit gigantisch. Zij bekommeren zich om de kinderen, doen een boodschap en zorgen dat het eten klaar is als je thuiskomt. Zo hoort het bij ons. Ja, wij zijn duurder dan het buurmeisje dat 's avonds komt babysitten. Maar wij leveren ook meer. Ruim de helft van onze Oppas Angels volgt een pedagogische of zorggerelateerde opleiding."

Wie Charly van der Straten zo over haar bedrijf bezig hoort, kan niet anders dan tot de conclusie komen dat de vlotte Charlotte uit Stiphout een gepassioneerd onderneemster is geworden met een enorme verantwoordelijkheid. Het gezicht van een bedrijf dat pas vanaf medio volgend jaar winst gaat maken, maar nu al door kenners hoog wordt aangeslagen. Een persoonlijkheid die gemakkelijk de gunfactor krijgt en een podium vindt om haar bedrijf te promoten. Een zakenvrouw ook die er haar hand niet voor omdraait om te onderhandelen met grote investeerders.

,,Zakenvrouw. Zo voelt dat niet hoor. Ik doe gewoon mijn ding. Ik ben gedreven, ja. Ambitieus. Wil van Charly Cares absoluut een succes maken. Het is voor mij een gigantisch avontuur. Dagelijks word ik uit mijn comfortzone gehaald. Ben ik in overleg met financiële experts. Of juridische adviseurs. Maar het voelt allemaal heel natuurlijk. Ook mijn rol als manager. Ik ben daar erg relaxed in, kan veel hebben. Maar als iemand zit te suffen of geen kwaliteit levert, grijp ik in. Resoluut. Als het moet kan ik heel gemakkelijk afscheid nemen van mensen. Thuis zeiden ze altijd al dat ik de liefste van de wereld ben. En tegelijk de hardste."

Brabant

Nou mag Charly enorm druk zijn met haar bedrijf, dat wil niet zeggen dat ze geen tijd meer heeft voor leuke dingen. Integendeel. Met enige regelmaat gaat ze op pad met de zusjes, een groep Helmondse vriendinnen. ,,We zijn met zijn zevenen. Twee keer twee zusjes, een keer drie. Maar we hebben ook nog twee andere vriendinnen, onze aangenomen zusjes. Ook uit Helmond. Een nogal hecht clubje blonde meiden. We wonen allemaal wel in Amsterdam, maar gaan geregeld terug naar Brabant. Naar familie in Helmond en stappen in Eindhoven. Ik kan me voorstellen dat we met zijn allen over een paar jaar terug verhuizen. Brabant blijft toch voelen als thuis."

Waar het naar toe zal gaan met Charly Cares? Naar de top, is de overtuiging van de Helmondse. Het concept staat, het team is super, de technologie is top, de kwaliteit gewaarborgd en de financiers staan zich te verdringen.