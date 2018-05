Oppositie in Helmond levert verlanglijst in

HELMOND - De oppositie in Helmond heeft een verlanglijstje ingediend bij de coalitiepartijen. Ze willen vooral informatie. ,,Het is tijd voor nieuwe politiek."

De oppositie in Helmond roert zich. Een coalitieakkoord ligt er nog altijd niet en informatie over de onderhandelingen sijpelt maar mondjesmaat door. Vorige week ontvingen de nieuw gekozen raadsleden wel een mailtje, met daarin een korte update. De belangrijkste boodschap: op 18 mei wordt het coalitieakkoord gepresenteerd, op 22 mei kan de benoeming van het college plaatsvinden.

Die mededelingen zijn de oppositie iets te kort door de bocht. In een brief, gericht aan de formateur en kandidaat-wethouders, staat een drietal verzoeken geformuleerd. Zo wil de raad openbare kennismakingsgesprekken voeren met de verschillende kandidaat-wethouders. ,,Zeker als ze nog niet eerder onderdeel waren van het college", zegt Mohammed Chahim van de PvdA. ,,Het is niet de bedoeling om ze door te zagen. Maar we zijn wel benieuwd naar hun visie en motivatie. Gewoon een half uurtje per kandidaat, voor raadsleden én inwoners."

Betrokkenheid

Briefschrijver Chahim vindt dat het in deze tijd past om je als stadsbestuur transparant op te stellen. ,,Die deuren moeten open. Het is tijd voor de nieuwe politiek. We hadden de laagste opkomst van heel Nederland tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Je moet de burgers van Helmond het gevoel geven dat ze worden betrokken bij de politiek."

De tegenpartijen vinden bovendien dat er wel erg weinig tijd zit tussen de presentatie van het coalitieakkoord (18 mei) en de benoeming van het college (22 mei). Het Pinksterweekend valt daar tussenin. ,,We willen als raad meer tijd om dit akkoord te bestuderen, net zoals de onderhandelende partijen zichzelf ruim de tijd hebben gegeven", staat er in de brief te lezen.

Geen reactie

De oppositie wil daarnaast het complete formatiedossier inzien. ,,De coalitiepartijen moesten volgens de informateur in eerste instantie op een 'gelijk informatieniveau' komen. Dat kostte tijd en mede daarom duurde het zolang", zegt Chahim. ,,Dan moet je die informatie ook beschikbaar maken voor de andere partijen."