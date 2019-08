Oprichter Henk Heerkens van De Hilt in Helmond overleden: ‘Hij ging op de motor de gezinnen langs’

Il Borgo uit Helmond gefrus­treerd na zoveelste diefstal

12 augustus HELMOND - Voor de tweede keer in twee weken zijn terrasstoelen gestolen bij Il Borgo op de Markt in Helmond. Bovendien wordt geregeld terrasmeubilair vernield met schadeposten van honderden euro’s tot gevolg. Eigenaar Hugo Molleman is al die overlast meer dan beu. ,,Dit is al de zoveelste keer en ik ben het helemaal zat. Wij moeten keihard bikkelen voor de kost.”