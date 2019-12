Oprollen van Helmondse cokebende is pas eerste slag

Dealers uit de Helmondse binnenstad lijken zich onaantastbaar te voelen. Bijna openlijk wordt op straat gehandeld in coke en hennep. Ondertussen heerst er een explosieve sfeer tussen rivaliserende drugsbendes. Het is september 2017 als bij zowel de gemeente als de politie duidelijk is dat er iets móet gebeuren. De straathandel in de stad loopt anders uit de klauwen.