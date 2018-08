Opvallend veel Belgische toeristen in Helmond

HELMOND – Steeds meer Belgen komen als toerist op bezoek in Helmond. Ze zijn met name geïnteresseerd in een rondleiding in het kasteel, de kunstroute en een wandeling door het centrum van de stad.Monique Jansen van VVV Helmond heeft geen concrete cijfers, maar hoort tegenwoordig vaak de Vlaamse en Waalse tongval bij de balie aan de Watermolenwal. Het is volgens haar lastig om een verklaring te geven voor de grote Belgische toeloop.

,,We promoten Helmond de laatste twee jaar steeds meer, bijvoorbeeld op de grote vakantiebeurzen in Utrecht en Gent. Verder zetten we onze kunstroute op de website www.route.nl. Ik denk dat het mede daardoor komt.”

Om buitenlandse toeristen beter te bedienen werd onlangs een City Guide gepresenteerd. Alle trekpleisters in de stad zijn voorzien van uitleg in het Nederlands, Duits of Engels. Volgens Janssen zijn er alleen al bij de VVV Helmond honderden informatieboekjes aan toeristen meegegeven. Bovendien zijn er veel folders verspreid op campings in de regio zoals het Wolfsven in Mierlo en bij collega-VVV’s in De Peel.

Maar het zijn niet alleen toeristen die de City Guide willen hebben. ,,Het valt mij op dat ook Helmonders de folder komen ophalen”, constateert Jansen. Kennen zij hun eigen stad dan niet zo goed? ,,Ik denk dat ze vooral nieuwe informatie over Helmond verwachten. Of ze willen alleen maar alle beschikbare informatie over hun stad hebben, dat kan ook.”

Veel toeristen die Helmond aandoen zitten op campings in Asten, Deurne of Mierlo. Een dagtripje naar de stad is dan een welkome afwisseling van het zwembad of de recreatiezalen. Jansen denkt verder dat diverse toeristen de combinatie maken van een kasteeltuinconcert op vrijdagavond, een bezoek aan de weekmarkt op zaterdag en het Caratconcert op zondag. ,,Je hoort vaak zoveel negatieve verhalen over Helmond, maar de stad is zo mooi en er is zoveel te doen! Waarom zou een toerist Helmond niet kunnen bezoeken?”