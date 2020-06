Opzij, de waterstofauto komt eraan, op testdag in Helmond

Wandelen langs Goei­kes-foto’s in het centrum van Helmond

16:53 HELMOND - In het centrum van Helmond is vanaf 1 juli een nieuwe Goeikes-expositie te bezichtigen. Een gratis toegankelijke route voert langs foto’s die zijn geïnspireerd op het werk van Lucas Gassel. In de buitenlucht zijn enkele metershoge prints te zien.