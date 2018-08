Oranje Zwart Helmond failliet verklaard

Mr. Bob Sijben van Aben en Slag Advocaten uit Helmond is aangesteld als curator. Hij had dinsdag nog geen verdere informatie over de uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant en kon daarom nog niks melden over de zaak. De advocaat van Oranje Zwart, mr. Jan-Willem de Rijk (De Rijk Van de Westerlo Advocaten), was niet bereikbaar voor commentaar. Het is dan ook nog onduidelijk of Oranje Zwart in beroep gaat tegen de uitspraak.