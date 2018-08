Oranje Zwart Helmond: 'We gaan in beroep, we kunnen voetballen'

voorbeschouwing Bart Meijers en Furhgill Zeldenrust twijfelge­val­len tegen Jong PSV

16:44 Het is volgens Helmond Sport-trainer Robby Alflen nog 'erg onzeker' of Bart Meijers en Furhgill Zeldenrust inzetbaar zijn tegen Jong PSV. Het duo sloeg eerder deze week enkele trainingen over en is niet geheel okselfris. Vrijdag wordt bekeken of ze kunnen spelen op De Herdgang.