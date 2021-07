Organisatie van Halve van Helmond wil dat hardloopevenement met restricties doorgaat; beslissing ligt bij de gemeente

Andrew Harijgens uit Bergen op Zoom kan in Helmond aan de slag als wethouder; opvolger Antoinette Maas beëdigd

6 juli HELMOND - Er was wat gesputter vanuit de oppositie, maar woensdag kan Andrew Harijgens gewoon aan de slag als wethouder in Helmond. De GroenLinkser uit Bergen op Zoom neemt tot aan de verkiezingen in maart de stoel van Antoinette Maas over.