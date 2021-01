ORO sluit dagbesteding en kinderdagcentrum om explosieve uitbraak van corona te voorkomen

Een uitzondering wordt gemaakt voor schrijnende gevallen, bij wie op voorhand duidelijk is dat de persoonlijke situatie escaleert als de vertrouwde structuur wegvalt. Voor alle anderen wordt dagbesteding voorlopig alleen thuis aangeboden. Bezoek op afspraak blijft wel mogelijk, zolang als cliënten van een woning niet in thuisquarantaine moeten. Zorgcoördinatoren van kinderdagcentrum Binderen zullen wekelijks contact hebben met de ouders om te kijken waar begeleiding of behandeling thuis nodig is. In bijzondere situaties is er nog wel noodopvang.