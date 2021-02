Oud-Carolus docent François Swinkels (1942 - 2021) kon mensen in verwondering brengen

Gevraagd voor Helmond en omstreken: een bus vol Poolse hulpverle­ners

9 februari HELMOND - Een derde van alle meldingen over huiselijk geweld of kindermishandeling in deze regio gaan over Poolse gezinnen. Dat is fors en ook zorgelijk, vindt Veilig Thuis, de organisatie waar de meldingen binnenkomen. ,,Als we hulp aanbieden, wordt er vaak verbaasd gereageerd. Dat zijn ze niet gewend.”