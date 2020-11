Oud-commando Ray wil laten voelen wat het is om naar de klote gaan en op tv is dat een kijkcijferhit

Design Vrolijk dansende lampen, die vanzelf op zoek gaan naar de zon

16 november Straatverlichting is best wel saai: je hebt een paal met een lamp eraan en dat is het dan. Aangezet door een prijsvraag bedacht designstudio Vantot een heel andere manier van licht in de openbare ruimte. De proefopstelling in het Victoriapark in Eindhoven is deze week geplaatst. Het testen met hun Sunseeker kan beginnen.