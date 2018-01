Oud-directeur Helmond Sport Theo Glaudemans opnieuw in opspraak

Phillippe van Esch heeft een advocaat in de arm genomen om Theo Glaudemans tot betalen te dwingen. Vescom-eigenaar en Helmond Sport-voorzitter Van Esch verstrekte een privé-lening aan Glaudemans, maar wacht tot op heden op de terugbetaling van dat geld.

Glaudemans was eerder de baas bij Helmond Marketing en stond gelijktijdig aan het roer bij Helmond Sport als algemeen directeur. In 2016 raakte hij in opspraak na publicaties in het ED. In september van dat jaar besloot de onder vuur liggende Glaudemans op te stappen bij het stadsmarketingsbureau. Afgelopen november vertrok hij ook per direct als bestuurslid bij Helmond Sport.

Persoonlijke lening

Van Esch bevestigt dat er een financieel conflict is. Hij stelt in een reactie dat het niet om een 'megabedrag' gaat. ,,Vooropgesteld, Helmond Sport staat hier helemaal buiten. Het betreft een persoonlijke lening, Theo zat in de penarie. Maar hij heeft moeite met terugbetalen en ik wil natuurlijk mijn rechtspositie beschermen", zegt Van Esch. ,,Hij mag zich nu verweren. Mogelijk dient de zaak in maart of april in de rechtbank."

Glaudemans is van mening dat het conflict met Van Esch 'de praat niet waard is'. Het is onduidelijk hoeveel geld Van Esch nog precies krijgt van Glaudemans. ,,Dit is een privé-kwestie, waar we samen gaan uitkomen", stelt de uit Helmond vertrokken ondernemer. Hij zegt nog regelmatig contact te hebben met Van Esch. Glaudemans verwacht dan ook niet dat het tot een rechtszaak gaat komen.

Betalingsregeling

Van Esch en Glaudemans hadden jarenlang een uitstekende band. Ze werkten zo'n vijf jaar samen bij Helmond Sport. ,,Inmiddels staat het contact op een wat lager pitje", zegt Van Esch. ,,Ik heb hem proberen te helpen om wat financiële zaken op orde te krijgen. Ik zeg niet dat hij zijn problemen niet heeft wíllen oplossen, maar het is hem blijkbaar niet gelukt. Hij kan niet voldoen aan onze betalingsregeling. De lening is verstrekt in 2016 of 2017."