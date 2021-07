Oud-organisator WiSH Outdoor in Beek en Donk: meer bewijs dat administratie is vernietigd om mij te duperen

Kort nieuws Feestje op bouwplaats startschot voor bouw 31 woningen Living Liverdonk in Brande­voort

16 juli In Brandevoort is vrijdagmiddag het officiële startsein gegeven voor de bouw van 31 woningen in het project Living Liverdonk. Op de bouwplaats bij de Abendonk was een klein feestje en konden de toekomstige bewoners kennismaken met elkaar.