Oud-PSV’er Juul Ellerman is in zijn element als voorman bij Senzer in Helmond

Ze vragen doorlopend aandacht, zíjn aandacht. Het zijn mensen met een gebruiksaanwijzing, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, veelal mensen met een stoornis. Oud-profvoetballer Juul Ellerman is voorman op de foodafdeling van sociaal werkbedrijf Senzer in Helmond. Hij is er in zijn element. „De mensen zijn recht voor zijn raap. Dat ligt me wel.”