Oud-schooldirecteur en raadslid Henk Streeder (85) overleden

Op zoek naar verborgen zegeningen tijdens eerste IVN-wandeling in Helmond sinds corona

7 september De Japanse duizendknoop wordt hartgrondig vervloekt, maar is dit woekerplantje geen vermomde zegening? Het is een vraag die zondagmiddag tijdens de IVN-wandeling in Varenschut - de eerste begeleide natuurwandeling in Helmond sinds de corona - besproken wordt wanneer gids Theo van Loo een schroeiplek toont. ,,Kijk, hier heeft de gemeente Helmond de duizendknoop bestreden.’'