Oud-speler Guijo-Velasco werkt nu in de psychiatrie: ‘Wij waren zo gek als een deur bij Helmond Sport’

In de zomer van 2015 stopte Daniel Guijo-Velasco met voetballen. En het was eigenlijk toen al uitgesloten dat hij in het welbekende zwarte gat zou belanden. Hoewel hij het allerliefste op het veld stond, leerde de Belg in zijn laatste twee seizoenen wat relativeren was. In het ED gaf hij in die periode een soort van afscheidsinterview. Het werd geen terugblik op zijn periode bij PSV. En de successen bij Helmond Sport bleven eveneens onbenoemd. Het ging in dat artikel vooral over de zeer zeldzame en complexe auto-immuunziekte die zich in het lijf van Guijo-Velasco had genesteld.