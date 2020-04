Oud-voetballer Lambert Kreekels (75) overleden

Op 6 maart bezocht hij Helmond Sport-Dordrecht (1-1), de laatste wedstrijd die de club voor de gedwongen stop speelde. Zoals hij nog steeds op De Braak kwam om te kijken naar de club waarvoor hij zelf drie periodes voetbalde. Kreekels kwam in 1967 mee over van Helmondia, toen Helmond Sport de proflicentie overnam. In dat eerste jaar volgde direct promotie van de tweede naar de eerste divisie. 'Dat was mijn hoogtepunt bij Helmond Sport’, zei Kreekels daar drie jaar geleden over.