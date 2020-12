Oud-wethouder Helmond gaat scholenkoepel Salto in Eindhoven leiden: ‘Geef me die dobbelstenen en gooien maar’

Verpleegkundige, wethouder met de sociale portefeuille, directeur kraam- en jeugdgezondheidszorg bij De Zorgboog en binnenkort bestuursvoorzitter van scholenkoepel Salto: het is wel duidelijk in welke hoek Margreet de Leeuw het zoekt. „Toen ik jong was, was mijn moeder ernstig ziek. De mantelzorg die ik haar gaf, heeft me gevormd. Ik ontdekte dat ik binnen één-op-één-relaties veel waarde kan toevoegen.”

In allerlei hoedanigheden. Bij patiënten die zorg nodig hebben, door politiek de verbinding te zoeken of door mensen te prikkelen meer uit zichzelf te halen. „We moeten met elkaar door één deur.” Sociale media staan sinds haar CDA-wethouderschap in Helmond, van 2010 tot 2018, op een laag pitje. „Sociale media drijven mensen juist uit elkaar. Als bestuurder ben je zo kwetsbaar, word je soms tot op het bot anoniem afgebrand. Ik ben blij dat ik daar vanaf ben.” De Leeuw haalt haar schouders op. „Je hebt in de politiek altijd een houdbaarheidsdatum. Daarna is het weer tijd voor iets anders.”

Een vollere gereedschapskist

Ambitie kan haar niet ontzegd worden. Op haar 56e startte De Leeuw nog met een universitaire opleiding. „Daardoor is mijn gereedschapskist voller, zodat je ook eens iets anders kunt proberen. Juist die diversiteit is in het onderwijs belangrijk. Ieder kind heeft een andere gereedschapskist.”

De Leeuw is er het type niet naar om eerst een handleiding helemaal door te gaan lezen als ze een spel speelt. „Geef me die dobbelstenen en gooien maar.” Is dat ook de stijl die ze tijdens haar wethouderschap hanteerde? „Ik wil gewoon aan de slag in de praktijk, zoeken waar de energie zit. Bovendien is laaggeletterd uit kunnen leggen wat je doet vaak moeilijker dan beleidsnota's schrijven.”

Friese vlag

De Friese vlag aan de buitengevel laat er geen misverstand over bestaan waar de wortels van De Leeuw liggen. Ze groeide op in de noordelijke provincie tot reislust de overhand kreeg. Vooral vanuit nieuwsgierigheid naar ‘een breder perspectief’. Ze deed een jaar high school in Arizona, studeerde hbo Verpleegkunde in Groningen, reisde anderhalf jaar de wereld over en woonde in plaatsen als Enschede en Tiel.

Tot ze twintig jaar geleden met haar man Ed, die in 2013 overleed, en hun vier inmiddels volwassen kinderen neerstreek in Helmond. „Hij werd regiodirecteur bij Van Gansewinkel in Maarheeze. Maar ik wilde niet in een dorp wonen, ik wilde een plaats met een station. Zo beland je ergens. Dierdonk is een fantastische wijk.”

De les die ze aan haar wethouderschap overhield, is dat investeren in mensen het verschil maakt. „Ik geloof in oplossingen als je mensen bij elkaar zet.” Hoe De Leeuw haar stempel gaat drukken op Salto, weet ze nog niet. „Ik ga eerst eens kijken en luisteren, kennismaken. De doelgroep kinderen en pubers, daar ligt mijn hart. Daar kun je ontzettend bouwen. Vanuit mijn bagage kan ik daar zeker waarde toevoegen.”