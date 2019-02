Oud-wethouder Peter Tielemans moet zijn bankgegevens tonen aan Helmond

Miljoe­nenup­gra­de voor Brabantse treinstati­ons: dit gebeurt er met jouw station

13:44 DEN BOSCH/OSS - De NS gaat de komende jaren in Brabant maar liefst zestien treinstations opknappen. De verbetering moet zorgen voor een aangenamer verblijf, schone toiletten en beschut wachten. De operatie zal enkele miljoenen euro’s gaan kosten. Het treinstation in Brabant dat de grootste upgrade krijgt is Boxtel: daar komt dit jaar nog een stationshuiskamer te staan waar reizigers in alle rust kunnen eten en drinken.