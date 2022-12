Oud-wethouder Tielemans in beroep tegen straf

Thuis de kachel uit want bibliothe­ken bieden gratis warme plek voor studie, werk of ontspan­ning

SOMEREN - Wie in deze dure tijden wil besparen op de hoge energiekosten kan voorlopig terecht in diverse bibliotheken. Die willen mensen ‘niet in de kou laten zitten’ en bieden een warme ruimte voor studie, werk en ontspanning.

