Oud-wethouder Tielemans van Helmond kan afschriften niet laten zien

Wijkraad Brouwhuis: ‘Eerst onderzoek naar stadsver­war­ming op biomassa’

7:30 HELMOND- De Wijkraad Brouwhuis zet vraagtekens bij het plan om de Helmondse stadsverwarming te laten draaien op biomassa. De belangenclub vreest milieuvervuiling en stankoverlast in de wijk en vraagt in een brief aan de provincie om eerst onderzoek te doen.