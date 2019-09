Oude, antieke naaimachines lopen nog als zonnetjes, veel belangstelling in Helmond

HELMOND - Op de Vintage en naaimachinebeurs in De Fonkel in Helmond is voor de liefhebbers veel te bewonderen. Bezoekers Gerrie uit Beek en Donk en Irma uit Heeze staan te overleggen of ze een oude witte Singer zullen kopen. ,,Alleen voor de kleur, want een zwarte hebben we al thuis, maar kijk eens naar prijs op het kaartje. We gaan thuis vrolijk verder met de zwarte uitvoering”, lachen de twee.

De beurs is niet alleen voor bezoekers die iets willen kopen, ze krijgen van de standhouders ook uitleg over machines van meer dan 100 jaar oud. Niels en Joyce de Gooier uit Helmond zijn én organisator én standhouder op de beurs. Niels laat trots een Raymond Wear 55's zien uit 1865. ,,Dit is de oudste naaimachine van mijn verzameling. De jongste is uit 1970. Tot die tijd was gietijzer het basismateriaal daar kan bijna niets aan kapot."

Niels is van beroep Technisch Onderwijsassistent. ,,Techniek vind je ook terug in naaimachines en zo is de naaimachinehandel mijn tweede beroep geworden. Repareren is een prachtige hobby, maar ook uitleg geven aan geïnteresseerde bezoekers is erg leuk om te doen.”

Dat vindt Ingrid van Tuijl uit Zwijndrecht ook. Zij geeft uitleg over verpakkingen om een kleine Singer naaimachine die gebruikt wordt voor het maken van een quilt, mee te nemen. ,,Quilten is van lapjes een groot wanddoek maken en dat is mijn hobby, als je een Singer mee wilt nemen om elders je hobby uit te oefenen is onze verpakking erg handig. Ik verkoop de quilt die ik maak, maar als iemand mijn werk waardeert, is het ook plezierig om het weg te geven.”

Heel bijzonder is de stand van Sophie en Hans Winter uit Sliedrecht. Hun hobby is het verzamelen van kindernaaimachines. ,,Ik ben er 25 jaar geleden mee begonnen, vooral machientjes van die tijd, het materiaal is van dun metaal of kunststof, Hans is daar in verder gegaan en ik verzamel en verkoop retro onderdelen voor het reviseren van de machientjes”, vertelt Sophie.