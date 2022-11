Oude Helmondse burgemeestersvilla Tilly Home krijgt prominente nieuwe bewoner

‘Het gevoel dat je de dieren in de steek laat’: dierenop­vang De Doornakker stopt

EINDHOVEN - ,,Heel jammer. Absoluut. We waren er hier nog niet klaar mee.” Lisette Burger (37) moet na zestien jaar afscheid nemen van ‘haar’ regionale dierenopvang, De Doornakker. Een begrip in Eindhoven, want het bestaat al bijna 65 jaar. Op 31 december gaat de deur voorgoed dicht.

20 november