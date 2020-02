Oude Helmondse magnolia op een tapijt van krokussen en sneeuwklokjes

Toneelvere­ni­ging in Brouwhuis gaat toch door

17:11 HELMOND - Het doek leek na 65 jaar definitief te vallen voor Gaudeamus. Maar de toneelvereniging uit Helmond-Brouwhuis gaat nu toch door. Leden die wilden stoppen, zijn daar op terug gekomen. En er is in Rob van de Veeke een regisseur gevonden die vaker heeft gewerkt met toneelclubs die in de problemen zaten.