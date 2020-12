Oudejaarsconference Joop Vos gaat niet door, niet in de theaterzaal en dus ook niet in de huiskamer

Vlisco in Helmond wil 40 tot 50 banen schrappen en dreigt OR met ontslag

11 december HELMOND - Textielbedrijf Vlisco in Helmond wil 40 tot 50 banen schrappen en is daarover in een ernstig conflict verwikkeld met zijn ondernemingsraad. De directie dreigt de OR-leden zelfs met ontslag. Het personeel is vrijdagmiddag geïnformeerd over de kwestie.