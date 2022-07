Oudere man lichtgewond bij beroving in Helmond, ook raakte hij zijn gehoorapparaat kwijt

HELMOND - Een ouder echtpaar is vrijdagmiddag beroofd van een tas bij een pinautomaat aan het Groenewoud in Helmond.

Politie kreeg rond 16.55 uur een melding binnen van een overval. Eenmaal ter plaatse bleek het om een ouder echtpaar te gaan dat beroofd was van een tas. Het koppel stond in de buurt van een pinautomaat toen een man onverwachts de tas van de vrouw af wilde pakken. Hierna ontstond een worsteling en het echtpaar viel in de struiken, waarbij de man (78) lichtgewond raakte aan zijn gezicht en hand.

Volgens een getuige is de vrouw nog meters meegesleurd voordat de dader de tas te pakken kreeg, die er vervolgens met de buit vandoor ging. Bij de val is de man zijn gehoorapparaat verloren. Hier werd nog naar gezocht door hulpverleners, maar is niet teruggevonden.

Het echtpaar is onderzocht door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident. Ook laat een politiewoordvoerder weten dat getuigen van de beroving zich mogen melden, ook als iemand in het bezit is van camerabeelden. Er is een burgernetactie gestart naar de verdachte van de straatroof.

Volledig scherm Het echtpaar viel na een worsteling in de struiken. © Fotopersburo Bert Jansen / Harrie Grijseels

Volledig scherm De oude man is zijn gehoorapparaat verloren bij de overval, deze werd niet meer teruggevonden. © fotopersburo Bert Jansen/Harrie Grijseels

Volledig scherm Een man is vrijdagmiddag lichtgewond geraakt na een beroving van een tas in Helmond. © fotopersburo Bert Jansen/Harrie Grijseels