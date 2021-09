Oudere vrouw zwaargewond na val uit raam van bovenste verdieping in Helmond

’We zijn niet die zuipende Polen, we zijn gewoon hardwerken­de mensen’: Polen uit regio Helmond doen mee aan project tegen vooroorde­len

27 september Als Pool in Nederland sta je vaak met een-nul achter. Je krijgt bijvoorbeeld alleen maar afwijzingen op sollicitaties. Kinderen in je klas noemen je 'kutpool’. Of je verdient minder dan je collega die hetzelfde werk doet. Negen Polen uit onze regio vertellen via foto’s over hun leven, in de hoop dat mensen gaan nadenken over vooroordelen.