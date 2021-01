Ouderwets snoep scheppen in de ‘zoetwarensupermarkt’: De Zoete Inval naar vier keer zo groot pand

VideoHELMOND - Snoepwinkeltje De Zoete Inval heeft ondanks de coronacrisis een nieuwe, vier keer zo grote zaak geopend. De inrichting is nostalgisch en in de schappen liggen nog altijd ouderwets kermissnoep, Oud-Hollands schepgoed, chocola en zoete cadeaus. Alleen is het nu veel meer en per thema uitgestald.

,,280 vierkante meter snoepwinkel. Het lijkt wel een zoetwarensupermarkt”, zegt eigenaar Marcel Aarts lachend. Aan de inrichting wordt nog de laatste hand gelegd. Maar sinds de winkel aan de Vondellaan in Helmond vorige week open is gegaan, weten de klanten de weg toch al aardig te vinden, vertelt de ondernemer.

De vaste bezoekers van De Zoete Inval hoeven om hun zoete trek te stillen ook alleen maar de hoek om. ,,Nieuwe klanten weten ons hier ook al wel te vinden hoor. Hoewel heel veel mensen denken dat we nu met de lockdown dicht zijn. Maar snoepwinkels mogen gewoon open zijn, net als notenbars en bonbonzaken.”

Feestdagenwinkel in het centrum

Corona was voor Aarts de reden om vorig jaar oktober een pop-upstore te openen in het centrum van de stad. Met de feestdagen zou het snoepwinkeltje aan de Wethouder Ebbenlaan veel te klein zijn om alle klanten fatsoenlijk te kunnen bedienen. De tijdelijke winkel in de stad hielp in ieder geval bij het spreiden van de feestdagendrukte. Aarts kon ook meteen kijken of een zaak in het centrum iets zou zijn. Hij was al een tijd op zoek naar uitbreiding. Door corona en de bijbehorende roep om extra ruimte werd er wat meer haast gemaakt met die zoektocht.

De pop-upstore ging half december eerder dan gepland dicht omdat de lockdown werd aangekondigd. ,,We dachten dat we dicht moesten en hebben meteen beide winkels gesloten. Een paar dagen later werd duidelijk dat we mochten blijven verkopen.” Intussen was hij al aan de slag gegaan met een verhuizing naar het leegstaande pand aan de Vondellaan.

Workshops

Hoewel de tijdelijke winkel in het centrum volgens Aarts best goed liep, is hij heel tevreden met de verhuizing naar een ander pand binnen Winkelcentrum Vondellaan. ,,Ruim vier keer zo groot. Ook de opslag en alles op één plek. Meer ruimte voor goede looproutes en om het assortiment mooi te presenteren en de sfeer van vroeger neer te zetten. Ook een koffie- en theehoek en een workshopruimte waar we straks mee aan de slag kunnen.”

,,Ik ben blij dat we het geprobeerd hebben. Het had best kunnen lopen in de stad, maar dan moet je wel in de Veestraat zitten. Ik weet niet of we dat op termijn gered hadden.”