Oudste huis van Helmond vereeuwigd in maquette

Breder dan nu

De maquette van het Huis met de Luts toont het pand uit 1594 in originele staat. Het was toen net iets breder dan het nu is. De volgende klus heeft Van Neervan al bepaald: hij gaat de gesloopte Villa Van Thiel namaken. Dat huis stond vroeger naast het Huis met de Luts (‘luifel’), op de plek waar nu drogisterij Etos zit.

De Stadsgalerij Helmond leidt een zwervend bestaan door de stad. Lange tijd huisde de tentoonstelling in de Elzas Passage, later zat die aan de Markt en na een korte tussenstop bij het HomeComputerMuseum aan de Kluisstraat is de zaak nu aanbeland in de Heistraat. Om de maquettes voor de toekomst veilig te stellen, is dit jaar een stichting opgericht. Die ijvert ervoor de bouwwerken in een museum op te nemen.