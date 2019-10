Ouisam is terug in Helmond, na de hel van Melilla: ‘Ik heb daar voor mijn leven gevochten’

Het is nog altijd niet voor te stellen wat Ouisam Karim uit Helmond is overkomen. Hij slaapt weer in zijn eigen bed, maar 's nachts komen de nachtmerries over die donkere dagen in Melilla. Daar, in die Spaanse enclave in Noord-Marokko, zwierf Ouisam meer dan een maand over straat. Hij werd er mishandeld, beroofd en vernederd. ,,Dit heeft mijn leven voor altijd veranderd. Ik ben als mens gekrenkt, in mijn eer aangetast”, zegt hij.