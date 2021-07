Overkapping in brand in Helmond, bewoner raakt gewond nadat hij zelf vuur probeert te doven

Het was nog even spannend in Nuenen, maar Bloem & Tuin is terug

24 juli NUENEN Het zal toch niet zo zijn dat we opnieuw moeten afblazen en als het wel door kan gaan hoe streng wordt het dan? Door de laatste persconferentie van Rutte en De Jonge werd het toch nog even peentjes zweten voor de organisatie van Bloem&Tuin in Nuenen. Maar het kan! Met veel aandacht voor ruimte.