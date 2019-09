Overlastgevers geweerd uit Helmondse binnenstad

Seizoens­ope­ning Literair Café Helmond: Tom Lanoye blijft de stilte bestrijden

18 september HELMOND - ,,Niets ten nadele van mijn collega's, maar de stilte in de poëzie wordt nogal overschat", zegt Tom Lanoye als hij nog maar een paar minuten op het podium van het Speelhuis staat. In de korte tijd daarvóór heeft de veelzijdige Vlaming al duidelijk gemaakt dat zwijgen wat hem betreft geen goud is: hij is een man van veel woorden.